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Seyahat izin belgesi için sosyal mesafe kuralına uymadılar

SAMSUN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası yolculukların kısıtlanarak, valilik iznine bağlanmasının ardından otogarda Seyahat İzin Kurulu oluşturuldu.

31.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:48
Seyahat izin belgesi için sosyal mesafe kuralına uymadılar
SAMSUN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası yolculukların kısıtlanarak, valilik iznine bağlanmasının ardından otogarda Seyahat İzin Kurulu oluşturuldu. Kurul önünde bekleyerek, kuyruk oluşturanların 'sosyal mesafe' kuralına uymadığı görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs ile mücadele kapsamında, şehirler arası otobüs seferlerinin valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından otogardaki firmalar tarafından tüm seferler iptal edildi. Seyahat etmesi zorunlu olanlar, oluşturulan Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak, seyahat izin belgesi düzenlenmesi talebinde bulunmaya başladı. Talebi uygun görülenler için de seferler düzenleniyor. Kentten seyahat edecekler, Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne kurulan Seyahat İzin Komisyonu'nun önüne gelmeye başladı. Gerekli belgeleri almak için sıraya girenler, komisyon önünde kuyruk oluşturdu. 'Sosyal mesafe' kuralına uymayan çoğu kişi, izin belgesi alabilmek için bekledi.

'BİLET FİYATLARI ARTTI'

Yusuf Ziya Yılmaz Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne tek firmanın hizmet verdiğini anlatan Barış Bal, "Otogarın giriş kısmında bir komisyon oluşturuldu. Seyahat edecek vatandaşlar, bu komisyona geliyor ve durumu arz ediyor. Uygun görülürse izin belgesi alıyorlar. Mevcut sayı bir otobüsü çıkaracak seviyeye ulaşırsa otobüsü hazırlıyoruz. Şu an İstanbul seferlerimizi açtık. Yolcu sayısı da otobüsün kapasitesine göre değişiyor. 40 kişilik bir otobüse 20 yolcu alıyoruz. Otobüslerde oturma planı da değişti. Yan yana bulunan iki koltukta sadece bir kişi ve çapraz şekilde oturuyor. Otobüslerdeki temizlik de en üst seviyede. Bilet fiyatları da arttı, normal şartlarda 140 lira olan İstanbul bilet fiyatı yaklaşık 200 lira oldu" dedi.

'MESAFEYİ KORUMUYORLAR'

Kurul önünde sıra bekleyen Simge Keskin ise "Toplumumuz ne yazık ki kurallara uymuyor. Mesafeyi korumuyorlar, o nedenle biraz uzakta duruyorum. Sabah saatlerinde geldim ve kurula ismimi yazdırdım. Şimdi sıramızı bekliyoruz. Bilet fiyatlarının da arttığı söyleniyor, aslında yarı yarıya yolcu taşındığı için normal bir durum. İstanbul'da öğretmenim ve 14 günlük karantina sürecini doldurduğum için ikametime gideceğim" diye konuştu.

Emine Semiz ise "İstanbul'a gideceğiz. Komisyon önünde çok kabalık var ve kimse kurallara uymuyor. Kalabalıktan uzak duruyoruz ama yine de korkuyoruz" dedi.


- Samsun
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Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Samsun, Güncel
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