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Seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte tüm detaylar...

Otobüs ve uçaklarla şehirlerarası seyahatlere getirilen kısıtlamanın ardından geçişlerin seyahat izin belgesi ile yapılabileceği belirtilmişti. Corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan bu karar ile birlikte şehirlerarası seyahatler Valilik iznine bağlanmış ve yolcuların seyahat izin belgesi kontrolleri başlamıştı. Peki, seyahat izin belgesi nedir, nereden ve nasıl alınır?

30.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:32
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte tüm detaylar...

Şehirlerarası otobüs ve uçak yolculuklarında seyahat izin belgesi dönemi geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Bireysel araçlarıyla şehir değiştiren kişilerde henüz böyle bir zorunluluk olmasa da bu araçlarda şehir giriş ve çıkışlarında tek tek kontrol ediliyor. İşte izin belgesiyle ilgili detaylar ve alınabilecekleri bölgeler…

SEYAHAT İZİN BELGESİ NEDİR?

Corona virüsü tedbirleri kapsamında yolcuların toplu ulaşım araçları ile şehir değiştirmesi şehirlerarası seyahat izin belgesine bağlandı. Bu belge olmadan otobüs veya uçakla seyahat eden yolculara ya da şirkete ceza kesiliyor.



SEYAHAT İZİN BELGESİ NEREDEN NASIL ALINIR?

Belgelerle ilgili son açıklama Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yapıldı. Yapılan açıklamada "Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında." ifadelerine yer verildi.



KİMLER SEYAHAT İZİN BELGESİ ALABİLİR?

İzin belgeleri alabilecek kişilerse şöyle;

-Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen& ;



-Birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar



-Son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan kişiler



BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

1) e-devlet kapısı üzerinden başvuru yapılacak



2) Başvuru Seyahat İzin Kurulu'na iletilecek ve kurul tarafından değerlendirmeye alınacak.



3) Değerlendirme sonrası başvuru sahiplerine "başvurunuz kabul edilmiştir" ya da "başvurunuz ret edilmiştir" şeklinde SMS gönderilecek.



4) Başvurusu kabul edilen vatandaşlar otogar veya havalanlarında bulunan başvuru masalarından TC kimlik numaraları ile doğrulama yapabilecek. (CnnTürk)

Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Koronavirüs, Magazin
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