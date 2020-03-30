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Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? Seyahat İzin Belgesi sorgulama ekranı! Seyahat İzin Belgesi nedir?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüs ve uçakla yolculuk yapacak vatandaşlar için zorunluluk haline getirilen 'Seyahat İzin Belgesi' e devlet üzerinden alınabilecek. Peki, 'Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? Seyahat İzin Belgesi nedir? Seyahat İzin Belgesi sorgulama ekranı!

30.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:52
Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? Seyahat İzin Belgesi sorgulama ekranı! Seyahat İzin Belgesi nedir?

Belgeyi almak isteyenler kaymakamlıklara başvuruyordu. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamada, Seyahat İzin Belgesi'in artık e-Devlet'ten alınabileceği belirtildi. Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? Seyahat İzin Belgesi sorgulama ekranı! Seyahat İzin Belgesi nedir?

SEYAHAT İZİN BELGESİ NEDİR?

Corona virüsü tedbirleri kapsamında yolcuların toplu ulaşım araçları ile şehir değiştirmesi şehirlerarası seyahat izin belgesine bağlandı. Bu belge olmadan otobüs veya uçakla seyahat eden yolculara ya da şirkete ceza kesiliyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında."

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Etiketler: Koronavirüs, Gündem, Güncel
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