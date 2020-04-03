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Seyahat İzin Belgesi nedir, nereden alınır? e-Devlet Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? Seyahat İzin Belgesi şartları nelerdir, kimler alabilir?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tedbirler uygulanırken şehirler arası ulaşımda Seyahat İzni Belgesi zorunluluğu getirildi. Seyahat İzni Belgesi hakkında Seyahat İzin Belgesi şartları nelerdir, kimler alabilir gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, e-Devlet'ten seyahat izin Belgesi nasıl alınır? Kimler Seyahat İzin Belgesi alabilir?

03.04.2020 14:33 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:33
Seyahat İzin Belgesi nedir, nereden alınır? e-Devlet Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? Seyahat İzin Belgesi şartları nelerdir, kimler alabilir?

Ülke genelinde uygulanan koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası ulaşımda Seyahat İzni belgesi zorunluluğu getirildi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklama ile Seyahat İzni Belgesi şartlarının detayları açıklanırken vatandaşlar e-Devlet Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? Seyahat İzin Belgesi şartları nelerdir, kimler alabilir ve Seyahat İzin Belgesi nedir, nereden alınır gibi soruların yanıtlarını araştırdı. Peki Seyahat izin Belgesini kimler alabilir, şartları nelerdir?

SEYAHAT İZİN BELGESİ NEDİR?

Seyahat İzin Belgesi,yolcuların seyahat etmek için toplu taşıma araçlarını kullanmaları halinde almak zorunda oldukları izin belgesidir. Şehirler arası ulaşımda uçak ve otobüs tercih edecek kişilerin Seyahat izin belgesi almaları zorunludur. Bu şarta uymayanlara cezai işlem uygulanmaktadır.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Seyahat İzin Belgesi, e-Devlet üzerinden başvuru yapılarak alınmaktadır. Seyahat İzin Belgesi,almak için vatandaşlar e-Devlet şifreleri ile online ortamdan başvuru yaparak taleplerini oluşturabilecekler.

E-DEVLET ÜZERİNDEN SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KİMLER SEYAHAT İZİN BELGESİ ALABİLİR, SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

İzin belgeleri alabilecek kişilerse şöyle;
• Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen
• Birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar
• Son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan kişiler

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALIM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Seyahat İzin Belgesi başvurusu işlemleri:
• e-devlet kapısı üzerinden başvuru yapılacak
• Başvuru Seyahat İzin Kurulu'na iletilecek ve kurul tarafından değerlendirmeye alınacak.
• Değerlendirme sonrası başvuru sahiplerine "başvurunuz kabul edilmiştir" ya da "başvurunuz ret edilmiştir" şeklinde SMS gönderilecek.
• Başvurusu kabul edilen vatandaşlar otogar veya havalanlarında bulunan başvuru masalarından TC kimlik numaraları ile doğrulama yapabilecek.

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALIM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Seyahat İzin Belgesi alırken e-Devlet üzerinden bir dizi işlem basamaklarını takip etmelisiniz.

1. Size ait e-Devlet şifresi ile e-devlet sistemine giriş yapınız.

2. İçişleri Bakanlığı Seyahat İzni İşlemleri hizmet sayfasına geliniz.

Seyahat İzin Belgesi nedir, nereden alınır? e-Devlet Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? Seyahat İzin Belgesi şartları nelerdir, kimler alabilir?

"SEYAHAT İZNİ İŞLEMLERİ" seçimi yapıp devam butonuna basınız.

Seyahat İzin Belgesi nedir, nereden alınır? e-Devlet Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? Seyahat İzin Belgesi şartları nelerdir, kimler alabilir?

3. Yolcuğunuzu hava yolu mu, kara yolu mu, buna göre ekrandan seçim yaparak bir sonraki adıma geçiniz.

Seyahat İzin Belgesi nedir, nereden alınır? e-Devlet Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? Seyahat İzin Belgesi şartları nelerdir, kimler alabilir?

4. Sonraki bölümde ise

İletişim bilgileri

E-Posta Adresi

Başvurulacak Taşra Teşkilatı

Konu

Standart Başvuru Metni

Başvuru Belgesi Ekleme

Ek Belge

Detay Bilgi Listesi

Gidiş – Dönüş tarihi bilgileri

Seyahat İzin Belgesi nedir, nereden alınır? e-Devlet Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? Seyahat İzin Belgesi şartları nelerdir, kimler alabilir?

Son olarak da başvuru onay bölümünü kontrol edip "BAŞVUR" butonuna tıklayıp işlem tamamlayınız.

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Etiketler: Dönüşüm, Gündem, Güncel
Osman DEMİR
SEO Editörü
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Haberler ›› Gündem ››Seyahat İzin Belgesi nedir, nereden alınır? e-Devlet Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? Seyahat İzin Belgesi şartları nelerdir, kimler alabilir? - Haberler
Yorumlar (1)
ECE:Dışarı çıkmaya korkuyoruz . napalm artık alıcaz bu belgeyi
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