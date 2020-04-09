Seyahat İzin Belgesi nereden alınır? Seyahat İzin Belgesi nedir? eDevlet Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? Seyahat İzin Belgesi şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanlığı tarafından ülke genelinde uygulanan koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası ulaşımda Seyahat İzni belgesi zorunluluğu getirildi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklama ile Seyahat İzni Belgesi şartlarının detayları açıklandı.

e-Devlet Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? Seyahat İzin Belgesi şartları nelerdir, kimler alabilir ve Seyahat İzin Belgesi nedir, nereden alınır gibi soruların yanıtlarını sizler için haberimizde derledik! Peki Seyahat izin Belgesini kimler alabilir, şartları nelerdir?

SEYAHAT İZİN BELGESİ NEDİR?

Seyahat İzin Belgesi,yolcuların seyahat etmek için toplu taşıma araçlarını kullanmaları halinde almak zorunda oldukları resmi belgesidir. Şehirler arası ulaşımda uçak ve otobüs tercih edecek kişilerin Seyahat izin belgesi almaları zorunlu kılınmıştır. Bu şarta uymayanlara cezai işlem uygulanmaktadır.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Seyahat İzin Belgesi, e-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapılarak alınmaktadır. Seyahat İzin Belgesi,almak için e-Devlet şifreleri ile online ortamdan başvuru yaparak taleplerinizi oluşturabilirsiniz.

SEYAHAT İZİN BELGESİ SÜRECİ

KİMLER SEYAHAT İZİN BELGESİ ALABİLİR, SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

İzin belgeleri alabilecek kişilerse şöyle;

• Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen

• Birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar

• Son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan kişiler

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALIM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Seyahat İzin Belgesi başvurusu işlemleri:

• e-devlet kapısı üzerinden başvuru yapılacak

• Başvuru Seyahat İzin Kurulu'na iletilecek ve kurul tarafından değerlendirmeye alınacak.

• Değerlendirme sonrası başvuru sahiplerine "başvurunuz kabul edilmiştir" ya da "başvurunuz ret edilmiştir" şeklinde SMS gönderilecek.

• Başvurusu kabul edilen vatandaşlar otogar veya havalanlarında bulunan başvuru masalarından TC kimlik numaraları ile doğrulama yapabilecek.