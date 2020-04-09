Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Seyahat İzin Belgesi nereden alınır? Seyahat İzin Belgesi nedir? eDevlet Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? Seyahat İzin Belgesi şartları nelerdir?

Koronavirüs önlemleri kapsamında sıkı tedbirler uygulanırken şehirler arası ulaşımda Seyahat İzni Belgesi zorunluluğu getirilmiş oldu. Seyahat İzni Belgesi hakkında Seyahat İzin Belgesi şartları nelerdir, kimler alabilir gibi soruları sizler için yanıtladık. Peki, e-Devlet'ten seyahat izin Belgesi nasıl alınır? Kimler Seyahat İzin Belgesi alabilir?

09.04.2020 13:01 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:02
Seyahat İzin Belgesi nereden alınır? Seyahat İzin Belgesi nedir? eDevlet Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? Seyahat İzin Belgesi şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanlığı tarafından ülke genelinde uygulanan koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası ulaşımda Seyahat İzni belgesi zorunluluğu getirildi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklama ile Seyahat İzni Belgesi şartlarının detayları açıklandı.

e-Devlet Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? Seyahat İzin Belgesi şartları nelerdir, kimler alabilir ve Seyahat İzin Belgesi nedir, nereden alınır gibi soruların yanıtlarını sizler için haberimizde derledik! Peki Seyahat izin Belgesini kimler alabilir, şartları nelerdir?

SEYAHAT İZİN BELGESİ NEDİR?

Seyahat İzin Belgesi,yolcuların seyahat etmek için toplu taşıma araçlarını kullanmaları halinde almak zorunda oldukları resmi belgesidir. Şehirler arası ulaşımda uçak ve otobüs tercih edecek kişilerin Seyahat izin belgesi almaları zorunlu kılınmıştır. Bu şarta uymayanlara cezai işlem uygulanmaktadır.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Seyahat İzin Belgesi, e-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapılarak alınmaktadır. Seyahat İzin Belgesi,almak için e-Devlet şifreleri ile online ortamdan başvuru yaparak taleplerinizi oluşturabilirsiniz.

E-DEVLET ÜZERİNDEN SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

Seyahat İzin Belgesi nereden alınır? Seyahat İzin Belgesi nedir? e-Devlet Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? Seyahat İzin Belgesi şartları nelerdir?
SEYAHAT İZİN BELGESİ SÜRECİ

KİMLER SEYAHAT İZİN BELGESİ ALABİLİR, SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

İzin belgeleri alabilecek kişilerse şöyle;

• Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen

• Birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar

• Son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan kişiler

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALIM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Seyahat İzin Belgesi başvurusu işlemleri:

• e-devlet kapısı üzerinden başvuru yapılacak

• Başvuru Seyahat İzin Kurulu'na iletilecek ve kurul tarafından değerlendirmeye alınacak.

• Değerlendirme sonrası başvuru sahiplerine "başvurunuz kabul edilmiştir" ya da "başvurunuz ret edilmiştir" şeklinde SMS gönderilecek.

• Başvurusu kabul edilen vatandaşlar otogar veya havalanlarında bulunan başvuru masalarından TC kimlik numaraları ile doğrulama yapabilecek.

Etiketler: Gündem, Güncel
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Gündem Manşet

Haberler

Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı Haberler
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı
ABD’den Türkiye’ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Haberler
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı Haberler
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Haberler ›› Gündem ››Seyahat İzin Belgesi nereden alınır? Seyahat İzin Belgesi nedir? eDevlet Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? Seyahat İzin Belgesi şartları nelerdir? - Haberler

Son Dakika Gündem Haberleri

15:07: Recep İvedik 6 Netflix'e ne zaman gelecek? Recep İvedik 6 Netflix'e geliyor! Recep İvedik 6 Netflix'te yayınlandı mı? Recep İvedik 6 Netflix yayın tar - Haberler 15:04: Maskeler eczanelerden mi dağıtılacak? Eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır? Eczanelerden maske alımı nasıl olacak? Ücretsiz maskeyi eczaneler verecek - Haberler 14:20: Koronavirüsten ölenler nasıl gömülür? Koronavirüsten ölenler kefenlenir mi? - Haberler 13:54: Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor - Haber 13:51: Noam Chomsky kimdir? Noam Chomsky hayatı ve biyografisi! - Haberler 13:01: Seyahat İzin Belgesi nereden alınır? Seyahat İzin Belgesi nedir? eDevlet Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? Seyahat İzin Belgesi şartları nelerdir? - Haberler 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım - Spor 00:00: Günlük burç yorumları 9 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları) - Haberler