Seyahat izin belgesi olmayan sürücüler Ankara'ya alınmadı
ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kente giriş ve çıkışların yasaklanması sonrası, polis ve jandarmanın önlemleri sürüyor.
05.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:51
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkışlar 15 gün süreyle durduruldu. Kararın ardından, polis ve jandarma kent girişlerinde önlem aldı. Bu kapsamda, Ankara- İstanbul otoyolu Akıncılar gişelerinde polis ekipleri önlemleri sürdürdü. Yapılan uygulamada, polis kente gelen araçları tek tek durdurdu. Seyahat izin belgesi bulunmayan sürücülerin kente girişine izin verilmedi. Öte yandan, Ankara-İstanbul otoyolunda araç trafiğinin yüzde 95 azaldığı belirtildi.- Ankara
Kaynak: DHA