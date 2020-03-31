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Seyahat izin belgesi otogarda düzenleniyor

Seyahat İzin Belgesi Düzenleme Kurulu üyeleri vatandaşın işini kolaylaştırmak için Adıyaman Şehirlerarası Otogarında seyahat izin belgesi düzenliyor.

31.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:28
Seyahat izin belgesi otogarda düzenleniyor
Seyahat İzin Belgesi Düzenleme Kurulu üyeleri vatandaşın işini kolaylaştırmak için Adıyaman Şehirlerarası Otogarında seyahat izin belgesi düzenliyor.

Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, Şoförler Odası temsilcilerinden oluşan Seyahat İzin Belgesi Düzenleme Kurulu iki günden beri çalışmalara başladı. Otobüs ve uçak ile şehirlerarası seyahat edecek kişilere izin belgesi düzenleyen kurul üyeleri Adıyaman Şehirlerarası Otogarında çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman'da uçak seferlerinin durması ve şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs firmalarının seferlerini durdurması nedeniyle kurula fazla müracaat olmadığı öğrenildi.

Çevre illere minibüs ile düzenlenen seferler için izin talebinde bulunuluyor. Yolcu sayısının, yüzde 50 yolcu kapasitesini geçmemesi kuralına hassasiyet ile dikkat ediliyor.

29 Mart'tan itibaren otobüs ve uçaklarla seyahat edecekler için getirilen seyahat izin belgesine Adıyaman'dan yaklaşık 100'e yakın kişinin müracaat ettiği, bunların çoğunun hastalık ve zorunlu hallerden dolayı verildiği öğrenildi.

Kişisel araçlarıyla seyahat edecekler için bir sınırlama bulunmadığı ancak geçiş güzergahlarındaki kontrol noktalarında yapılan sağlık kontrollerinde şüpheli bir durum tespit edilmesi halinde, ilgililerin karantinaya alınacağı ifade edildi. - ADIYAMAN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Güncel
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