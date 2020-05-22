SEYAHAT İZNİ VERİLEN 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIN YOLCULUĞU SÜRÜYOR

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda gittikleri yerden 1 ay dönmemek şartıyla seyahat izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlar, Ramazan Bayramı öncesi Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan memleketlerine gitmeye devam ediyor.

22.05.2020 16:38 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:50
Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda gittikleri yerden 1 ay dönmemek şartıyla seyahat izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlar, Ramazan Bayramı öncesi Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan memleketlerine gitmeye devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından gittikleri yerde en az 1 ay kalmak şartıyla seyahat etmelerine izin verilen 65 yaş üstü vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda e-devlet üzerinden aldıkları izinle memleketlerine gitmek için yola çıktı. Ramazan Bayramı'na iki gün kala e-devlet üzerinden izin belgelerini alan 65 yaş üstü vatandaşların15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan memleketlerine gitmeyi sürdürüyor. Memleketlerine gitmek için otogara gelen vatandaşların yanlarında birçok eşya götürdüğü de görüldü.
"E-DEVLETTEN İZİN BELGEMİZİ 5 DAKİKA'DA ALDIK"
Eşiyle birlikte İstanbul'dan Giresun'a gittiklerini belirten 66 yaşındaki Yücel Kolukısaoğlu,"Memlekete gidiyoruz, e-devletten izin belgemizi aldık. Torunumuz 5 dakikada aldı" derken, yanında refakatçisi olan eşi Selime Kolukısaoğlu," Giresun'da kalıyoruz, İstanbul'a çocuklarımızın yanına geldik. Gidecektik ama koronavirüs çıktığından dolayı gidemedik. Şimdi izin aldık gidiyoruz. Ekinlerimiz, fındıklarımız kaldı. Fındık bahçelerimiz ilaçlanacak. İstanbul'da 4 ay kaldık, çocuklarımla güzel geçti. Köyde devamlı bağ ve bahçede çalıştığımız için evde biraz rahatsızlandım" dedi.
"İKİ BUÇUK AYDIR EVDEYİM ARTIK SIKILDIK"
Ağrı'dan İstanbul'a çocuklarının yanına ameliyat olmak için gelen 75 yaşındaki Yusuf Aslan ise," Süreç iyi geçti, 5-6 aydır buradayım" dedi. Yusuf Aslan'ı yolcu etmek için otogara gelen damadı Mehmetcan Kartal, "Kayınpederimizi yolcu ediyoruz, yasaklar başlayınca kendisini 2 ay misafir ettik. Bu yasaklar kalkar kalkmazda eşinin, çocuklarının yanına köye gitmek istedi. İstanbul hayatı ona sıkıcı geldi"diye konuştu. İstanbul'dan Sakarya'ya giden 74 yaşındaki İsmail Kardeş ise, "Evde kalmak biraz sıkıntılı geçti. Artık sıkıldık, 2,5 aydır evdeyim bir yere gitmiyorum. Şimdi yazlığıma gidiyorum" ifadelerini kullandı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
SEYAHAT İZNİ VERİLEN 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIN YOLCULUĞU SÜRÜYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, İstanbul, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İmamoğlu’ndan ’Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?’ sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Erdoğan’dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık Haber
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık
Brandon Williams’ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı Haber
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu ’Allah’tan korkun’ diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5’i ağır 8 kişi yaralandı Haber
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor Haber
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Çin Devlet Başkanı’na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı Haber
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Pakistan’daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı Haber
Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı
Haberler››Güncel››SEYAHAT İZNİ VERİLEN 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIN YOLCULUĞU SÜRÜYOR - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:51: Sürücüler daha güvende - Haber 16:51: Manisa'da öldürülen 17 yaşındaki kızın cenazesi defnedildi - Haber 16:51: Gönüllü gençler ile dünya köprüsü kuruldu - Haber 16:51: Erzurum Valisi Okay Memiş'ten Kovid-19'la mücadelede başarı vurgusu Açıklaması - Haber 16:51: Samsun'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Haber 15:45: Mucize mi gerçekleşti? Düşen 107 kişilik uçaktan 1 kişinin sağ kurtulduğu iddia edildi - Haber 15:14: Erdoğan'dan zehir zemberek sözler: Alçaklar minareden müzik dinletiyor, CHP de zevk alıyor - Haber 15:12: Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı - Haberler 14:45: İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap - Haberler 10:13: Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor - Ekonomi