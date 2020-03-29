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Seyahat kısıtlamasına uymayan 44 yolcu ve 2 görevliye ceza

Seyahat kısıtlamasına uymayan 44 yolcu ve 2 görevliye ceza -Otobüs para cezası uygulanarak bağlandı Şoför 3 bin 150 lira ceza yedi Gaziantep'te korona virüs tedbirleri kapsamında durdurulan şehirlerarası otobüste seyahat belgesi olmayan 44 yolcu ve 2 görevliye ceza yazılırken, yolcular 14...

29.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:06
Seyahat kısıtlamasına uymayan 44 yolcu ve 2 görevliye ceza
-Otobüs para cezası uygulanarak bağlandı
Şoför 3 bin 150 lira ceza yedi
GAZİANTEP - Gaziantep 'te korona virüs tedbirleri kapsamında durdurulan şehirlerarası otobüste seyahat belgesi olmayan 44 yolcu ve 2 görevliye ceza yazılırken, yolcular 14 gün karantinaya alındı.
Bugün öğlen saatlerinde şehir giriş uygulama noktasında 44 yolcu ve 2 görevli olmak üzere toplam 46 kişi olduğu tespit edilen bir otobüs emniyet güçleri tarafından şehir giriş uygulama noktasında durduruldu. Yolcuların İstanbul'dan Gaziantep'e geldiklerinin beyan edilmesi üzerine 112 ve bölge ekipleri çağrıldı. Denetim esnasında bir yolcu, yüksek ateş sebebi ile 112 tarafından müdahale edilerek hastaneye kaldırıldı. Diğer yolcular İl Milli Eğitim Müdürlüğü pansiyonlarında 14 gün karantinaya alındı.
Yolculara seyahat belgesi olmaması ve yüzde 50 yolcu kısıtlaması kuralına uyulmaması nedeni ile yolcu başına 3 bin 150 TL para cezası uygulanarak otobüs bağlandı.
Denetimlerin sıklaştırılarak devam edeceği öğrenildi.
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Seyahat kısıtlamasına uymayan 44 yolcu ve 2 görevliye ceza

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, 3. Sayfa

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Seyahat kısıtlamasına uymayan 44 yolcu ve 2 görevliye ceza

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