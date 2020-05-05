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Seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı Aydın'da denetimler arttı

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın'da şehirlerarası giriş çıkış sınırlamasının kaldırıldığını ancak kente İzmir ve Denizli'den girişlerde seyahat izin belgesinin sorulmaya devam edildiğini, Muğla'dan yapılan girişlerin ise kontrollü sağlandığını ifade etti.

05.05.2020 20:38 | Son Güncelleme: 05.05.2020 20:39
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın'da şehirlerarası giriş çıkış sınırlamasının kaldırıldığını ancak kente İzmir ve Denizli'den girişlerde seyahat izin belgesinin sorulmaya devam edildiğini, Muğla'dan yapılan girişlerin ise kontrollü sağlandığını ifade etti.
AA muhabirine açıklama yapan Vali Köşger, kente giriş çıkış sınırlamasının kaldırılmış olmasına rağmen komşu iki il Denizli ve İzmir'de vaka sayılarının halen üst düzeyde seyrettiğini, bu illerden gelen vatandaşların seyahat belgelerinin kontrol edildiğini ifade etti.
Kente giriş çıkışları serbest bırakmadıklarını aktaran Köşger, şöyle konuştu:
"İzmir'den ve Denizli'den gelecek olan vatandaşların belge kontrollerini yaparak geçişlerine izin veriyoruz. Başka illerden gelecekler için ise Muğla istikametinden başka geçiş yok. Muğla - Aydın arasında kontrollü geçiş olabilir ama diğer taraflara geçişe müsade etmemeye devam ediyoruz. Seyahat izin belgesi olmayanlar geçemeyecekler. Türkiye'nin diğer taraflarıyla bizim bağlantımızı sağlayan iki önemli bölgede hala hastalığın yüksek seyrettiği vilayetlere giriş çıkışlar yasak."
Vatandaşların bu süreçte rehavete kapılmaması gerektiğine işaret eden Köşger, şöyle devam etti:
"Henüz hastalık tümüyle geçmiş değil. Aydın'da da vaka sayısı 119'a çıktı. Son günlerde 4'er 5'er artarak ilerliyor. Vefat sayısı ise 6. Vatandaşlarımız kesinlikle rehavete kapılmasın. Herkes maskesini takmaya, sosyal mesafesine dikkat etmeye devam etsin. Evde kalmaya devam etsin. 65 yaş üstü ve 20 yaş ve altı için yasak Aydın'da da hala devam ediyor." Seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı Aydın’da denetimler arttı

Kaynak: AA

Etiketler: Denizli, Muğla, İzmir, Aydın, Güncel, Haber

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