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Seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı Muğla'da denetimler arttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehirlerarası giriş çıkış sınırlandırmasının kaldırıldığını açıkladığı 7 il arasında yer alan Muğla'da denetimler artırıldı.

Seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı Muğla'da denetimler arttı
05.05.2020 15:24 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:56
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehirlerarası giriş çıkış sınırlandırmasının kaldırıldığını açıkladığı 7 il arasında yer alan Muğla'da denetimler artırıldı.
Muğla Valisi Esengül Civelek'in koordinesinde alınan tedbirler, sınırlamanın kaldırıldığının duyurulmasının hemen ardından hızlıca hayata geçirildi.

Kente girişlerdeki yol kontrol noktasında denetimler artırıldı.

Muğla-Aydın ve Muğla-Denizli giriş ve çıkış istikametlerinde belirli saatlerde araç yoğunluğu oluştuğu görüldü.
Kontrol noktalarında durdurulan araçlarda bulunanların ateşleri ölçüldü, belge kontrolü yapıldı. Seyahat kısıtlamasının bulunduğu 24 ilden gelen araçlar ise geri gönderilerek şehre alınmadı.
Emniyet ekipleri ayrıca POLNET üzerinden geliştirilen bir uygulama ile kimlik kontrolünün yanında araç sürücüsü ve yolcuların başka bir ilde karantina da olup olmadığını da sorguladı.
Denetimlere, Menteşe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz da katıldı. Yılmaz, sürücülerle sohbet etti, maske takmayan sürücü ve yolcuları uyardı.

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Esengül Civelek, Muğla, Güncel, Haber

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