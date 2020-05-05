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Seyahat kısıtlamasının kaldırılmasına rağmen otogar bomboş kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 7 ilde seyahat yasağı kalktı.

Seyahat kısıtlamasının kaldırılmasına rağmen otogar bomboş kaldı
05.05.2020 15:11 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 7 ilde seyahat yasağı kalktı. 7 il arasında bulunan Erzurum'da da giriş çıkış yasağının kaldırılmasına rağmen Erzurum Otogarı bomboş kaldı.

Erzurum, Antalya, Aydın, Hatay, Mersin ve Muğla illerinde giriş çıkış kısıtlamalarının sona ermesinin ardından Erzurum Otogarında sessizlik hakim olmasına rağmen Antalya için 2 günde bir olmak üzere seferler açıldı. Otobüs biletleri ise Erzurum'dan Antalya ve İstanbul'a 300 TL, Ankara'ya ise 250 TL'den satışı yapılıyor.

Otobüs firması yetkilisi Şahset Ataş, "Herhangi bir yoğunluk yok. Kısıtlama kalktığı için Antalya'ya sefer açtık. Onda da aşırı bir yoğunluk yok, çünkü virüsten dolayı insanlarımız evde kalmaya devam ediyorlar. Ankara, İstanbul, İzmir seferlerimiz var onda da sadece izin belgeleri olan vatandaşlarımızı gönderiyoruz. Antalya'ya iki günde bir sefer açtık. Mağdur olan yolcular oluyor. Mesela adamın evi yok, çalışmaya gelmiş, işi bitmiş böyle durumlar için sefer açıyoruz. Otobüsler yüzde 50 yolcu kapasitesine düştü, 46 kişilik otobüs 23 yolcu alıyor. Otomatik olarak zarara uğruyor otobüsçüler. Bu nedenle bir kişiye iki koltuk satıyoruz. Antalya ve İstanbul'a 300 TL, Ankara'ya 250 TL'ye satıyoruz. Tabi durumu iyi olmayan vatandaşlar için fiyatı esnetiyoruz" şeklindi konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Antalya, Kabine, Güncel, Haber

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