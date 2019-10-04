Seyahat kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Seyehat nasıl yazılır? Seyahat mı seyehat mi? Seyahat kelimesinin kökeni nedir? TDK'ya göre seyehat kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

SEYAHAT NASIL YAZILIR? SEYEHAT Mİ SEYAHAT MI?

TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı "seyahat" şeklindedir ve yolculuk, gezi anlamına gelmektedir.

SEYAHAT İLE ÖRNEK CÜMLELER

"Her zamanki seyahat hatıralarını anlatmaya başladı." - Peyami Safa

Seyahati otobüs yerine araba ile yapmayı tercih ederim.

Her seyahat öncesi bilinmez bir heyecana kapılıyorum.

SEYAHAT KELİME KÖKENİ

Arapça syh kökünden gelen siyahat "gezi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça saha "dolaştı, serbestçe gezdi" fiilinin masdarıdır. Aynı syh kökünden gelen "seyyah" ise çok seyahat eden, gezgin anlamına geliyor.