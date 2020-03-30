Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Seyahat tedbirleri kapsamında 5 bin 553 kişiye sağlık denetimi yapıldı

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgınını engellemek amacıyla şehirlerarası seyahat tedbirleri kapsamında 73'ü ticari araç, bin 364'ü özel araç olmak üzere bin 438 araçta, 5 bin 553 kişiye sağlık denetimi yapıldı.

30.03.2020 13:17 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:17
Seyahat tedbirleri kapsamında 5 bin 553 kişiye sağlık denetimi yapıldı
Karabük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgınını engellemek amacıyla şehirlerarası seyahat tedbirleri kapsamında 73'ü ticari araç, bin 364'ü özel araç olmak üzere bin 438 araçta, 5 bin 553 kişiye sağlık denetimi yapıldı.

Türkiye 'de her geçen gün artan ölümlerin ardından korona virüse karşı tedbirler arttırıldı. Karabük'ün giriş ve çıkışlarında yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı şehir dışından gelen araçlar durdurularak yolcuların ateş ölçer cihazlarla kontrol edildikten sonra kayıt altına alınmaya başlandı. İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şehirlerarası seyahat tedbirleri kapsamında bin 438 araçta 5 bin 553 kişiye sağlık taramasının yapıldığını duyurdu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: İl Sağlık Müdürlüğü, Türkiye, Karabük, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Seyahat tedbirleri kapsamında 5 bin 553 kişiye sağlık denetimi yapıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti Haberler
Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti
Koronavirüs salgını nedeniyle dev hastane erken hizmete alındı Haberler
Koronavirüs salgını nedeniyle dev hastane erken hizmete alındı
Türkiye’de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15'e yükseldi
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 812 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 812 kişi daha hayatını kaybetti
Yargıya korona engeli! 30 Nisan’a kadar tüm duruşmalar ertelendi Haberler
Yargıya korona engeli! 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi
Görüntü Rize’deki bir köyden! Koronavirüse karşı böyle önlem aldılar Haberler
Görüntü Rize'deki bir köyden! Koronavirüse karşı böyle önlem aldılar
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı Haberler
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
ABD’yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı Haberler
ABD'yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:00: Tabiat parklarına virüs engeli - Haber 14:00: İş adamları, 'lokmalarını bölüşmeye' hazır - Haber 14:00: Mersin'de bir evden 15 ton çöp çıktı - Haber 14:00: Çocuklara uzaktan karikatür eğitimi - Haber 14:00: "Yeni trend cep kolonyası ve dezenfektanı" - Haber 13:14: Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı - Haberler 12:46: Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi - Haber 11:45: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı - Haber 11:38: Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara! - Haber 11:20: Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı - Haber 10:40: PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi - Haber