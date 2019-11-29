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Seyahat teknolojisi büyüyor

Seyahat teknolojisi büyümeye devam ediyor.

29.11.2019 17:26 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:31Seyahat teknolojisi büyüyor
Seyahat teknolojisi büyümeye devam ediyor.

Küresel seyahat endüstrisi için ileri teknoloji çözümleri sağlayan , yılın ilk üç çeyreğinde gelirlerini yüzde 15 oranında arttırdı.

Amadeus Başkanı Luis Maroto, ilk 9 aylık finansal sonuçlar ile ilgili değerlendirmesinde, şirketin büyüme trendini koruyarak gelirde, FAVÖK'te ve düzeltilmiş karda iki basamaklı büyümenin devam ettiğini belirtti. Maroto, "Bu olumlu finansal performans, özellikle ağırlama alanında çeşitlilik stratejisinin sağlıklı gelişimi ve aynı zamanda ana segmentlerimizin gücü sayesinde gerçekleşti. Dağıtım segmentinde, rezervasyon hacimlerimiz Asya-Pasifik dışındaki tüm bölgelerdeki pazar paylarındaki artış sayesinde sektörün üzerinde bir performans sergiledi. BT çözümlerinde, seyahat endüstrisindeki ödemeleri güvence altına almak için yaptığımız yeni anlaşmamız ve çeyrek boyunca pek çok havayolu şirketi tarafından satın alınan yolcu aksaklık çözümlerimiz ile müşterilerimizi desteklemeye devam ettik" dedi. - İSTANBUL

Amadeus, Asya, Güncel

Kaynak: İHA

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