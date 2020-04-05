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Seyahat yasağı iki şehri ayıran caddede uygulanamıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında büyükşehirlere seyahat kısıtlaması getirilirken aynı caddeyi paylaşan Samsun ve Ordu'nun iki mahallesinde yasağı uygulamak mümkün görünmüyor.

05.04.2020 18:58 | Son Güncelleme: 05.04.2020 18:58
Seyahat yasağı iki şehri ayıran caddede uygulanamıyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında büyükşehirlere seyahat kısıtlaması getirilirken aynı caddeyi paylaşan Samsun ve Ordu 'nun iki mahallesinde yasağı uygulamak mümkün görünmüyor.
Samsun'un Terme ilçesine bağlı Ambartepe Mahallesi ile Ordu'nun İkizce ilçesine bağlı Şentepe Mahallesi'ni, ortadan geçen 7 metrelik bir yol ayırıyor. Karşılıklı evlerin bulunduğu yol, Samsun ile Ordu'nun il sınırını oluşturuyor.
Yolun bir tarafında Samsunlular, diğer tarafında ise Ordulular oturuyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında büyükşehirlere seyahat kısıtlaması getirilmesine rağmen vatandaşlar her gün Samsun tarafından market alışverişini yaparken, ekmeğini Ordu tarafından alıyor.
Her iki mahallede bulunan camilerden ezan sesi, 2 dakika arayla yükseliyor.
Ambartepe Mahallesi'nde esnaf olan Turan Kışla, Samsun ve Ordu'dan müşterisi olduğunu belirterek, "Şehirler arası seyahat kısıtlaması burada ne yazık ki uygulanamıyor. Bu kısıtlamanın burada uygulanması da mümkün değil. Çünkü 7 metrelik yol bizi ayırıyor. Ordu tarafındaki komşularımız mecburen gelip market alışverişini bizden yapmak zorundalar, biz de ekmeğimizi Ordu tarafındaki fırından almak zorundayız." dedi.
Şentepe Mahallesi'nde oturan Ramazan Gökmen ise koronavirüs tehlikesi geçinceye kadar, komşular arasındaki geliş gidişleri durduklarını ancak alışveriş yapmak için Ordu'dan Samsun tarafına geçmek zorunda kaldıklarını ifade etti.
Fahrettin Kışla da (60) iş yerinin Samsun, evinin ise Ordu tarafında olduğuna işaret ederek, seyahat yasağına Şentepe ve Ampartepe mahallelerinde uyamadıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Ambartepe, Samsun, Ordu, Güncel
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