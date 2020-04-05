Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Seyahat yasağı iki şehri ayıran caddede uygulanamıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında büyükşehirlere seyahat kısıtlaması getirilirken aynı caddeyi paylaşan Samsun ve Ordu'nun iki mahallesinde yasağı uygulamak mümkün görünmüyor.

05.04.2020 19:19 | Son Güncelleme: 05.04.2020 19:24
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında büyükşehirlere seyahat kısıtlaması getirilirken aynı caddeyi paylaşan Samsun ve Ordu 'nun iki mahallesinde yasağı uygulamak mümkün görünmüyor.
Samsun'un Terme ilçesine bağlı Ambartepe Mahallesi ile Ordu'nun İkizce ilçesine bağlı Şentepe Mahallesi'ni, ortadan geçen 7 metrelik bir yol ayırıyor. Karşılıklı evlerin bulunduğu yol, Samsun ile Ordu'nun il sınırını oluşturuyor.
Yolun bir tarafında Samsunlular, diğer tarafında ise Ordulular oturuyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında büyükşehirlere seyahat kısıtlaması getirilmesine rağmen vatandaşlar her gün Samsun tarafından market alışverişini yaparken, ekmeğini Ordu tarafından alıyor.
Her iki mahallede bulunan camilerden ezan sesi, 2 dakika arayla yükseliyor.
Ambartepe Mahallesi'nde esnaf olan Turan Kışla, Samsun ve Ordu'dan müşterisi olduğunu belirterek, "Şehirler arası seyahat kısıtlaması burada ne yazık ki uygulanamıyor. Bu kısıtlamanın burada uygulanması da mümkün değil. Çünkü 7 metrelik yol bizi ayırıyor. Ordu tarafındaki komşularımız mecburen gelip market alışverişini bizden yapmak zorundalar, biz de ekmeğimizi Ordu tarafındaki fırından almak zorundayız." dedi.
Şentepe Mahallesi'nde oturan Ramazan Gökmen ise koronavirüs tehlikesi geçinceye kadar, komşular arasındaki geliş gidişleri durduklarını ancak alışveriş yapmak için Ordu'dan Samsun tarafına geçmek zorunda kaldıklarını ifade etti.
Fahrettin Kışla da (60) iş yerinin Samsun, evinin ise Ordu tarafında olduğuna işaret ederek, seyahat yasağına Şentepe ve Ampartepe mahallelerinde uyamadıklarını dile getirdi. Seyahat yasağı iki şehri ayıran caddede uygulanamıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Ambartepe, Samsun, Ordu, Güncel

Haberin Videosu :

Seyahat yasağı iki şehri ayıran caddede uygulanamıyor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Seyahat yasağı iki şehri ayıran caddede uygulanamıyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türk bilim insanı başardı! Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı Haberler
Türk bilim insanı başardı! Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı
Türkiye koronavirüs test sayısında önemli bir eşiği daha atladı Haberler
Türkiye koronavirüs test sayısında önemli bir eşiği daha atladı
Türkiye’de koronavirüs 574 can aldı, vaka sayısı 27 bini aştı Haberler
Türkiye'de koronavirüs 574 can aldı, vaka sayısı 27 bini aştı
Almanya’da koronavirüs ölümleri bin 500’ü geçti Haberler
Almanya'da koronavirüs ölümleri bin 500'ü geçti
PTT’den koronavirüs hamlesi! Ücretsiz maske dağıtımına başlıyor Haberler
PTT'den koronavirüs hamlesi! Ücretsiz maske dağıtımına başlıyor
Bilim insanları parazit ilacının virüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor Haberler
Bilim insanları parazit ilacının virüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor
İtalya’da virüs kaynaklı ölüm sayıları günden güne düşüyor Haberler
İtalya'da virüs kaynaklı ölüm sayıları günden güne düşüyor
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında korona tespit edildi Haberler
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında korona tespit edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

21:05: ABD'den Irak'a "stratejik müzakere" hamlesi - Haber 21:04: Gazze'de karantina sürecini dolduran 321 kişi evlerine döndü - Haber 21:04: Sakarya'da "sosyal mesafe" kuralını ihlal eden 12 kişiye para cezası - Haber 21:02: Cezayir'den getirilen 450 kişi, öğrenci yurduna yerleştirildi - Haber 21:02: Malezya, günlük Kovid-19 test sayısını 16 bine çıkarmayı planlıyor - Haber 20:11: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık - Haber 20:01: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 574'e yükseldi - Haber 19:54: Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı! Prof. Dr. Aykut Özkul Kovid-19'u izole etmeyi başardı - Haber 19:43: PTT ücretsiz maske dağıtımına başlıyor - Haber 19:12: Son Dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 525 kişi hayatını kaybetti - Haber 18:03: Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı - Magazin