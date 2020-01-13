Seyahate çıkmadan önce uyulması gereken 7 altın kural

Konaklamadan para birimine, ulaşımdan hava durumuna, düşünmeniz ve planlamanız gereken pek çok unsur var. Yolculuk; yeni keşiflere, eğlenceye, unutulmaz anlara bir davet olmakla birlikte bazı riskleri de içinde barındırıyor. Bu risklere karşı kendimizi güvence altına almanın ilk yolu da seyahat sigortası.

Seyahate çıkmadan önce düşünmemiz gereken pek çok etken var. Kalacağımız yeri ayarlamak, gideceğimiz yerlere nasıl ulaşacağımızı önceden belirlemek ve karşılaşabileceğimiz risklere karşı kendimizi güvence altına aldığımız seyahat sigortası, yolculuğumuzun tadını doyasıya çıkarmamıza yardımcı olurken, seyahat süresince beklenmedik durumların riskini minimuma indiriyor.

Para Birimi

Yurt dışına seyahate gidiyorsanız, döviz kurları göz önünde bulundurmanız gereken şeylerin başında geliyor. Seyahat edenlerin yaptığı en büyük hatalardan biri de paralarını gidilen yere varmadan dövize çevirmek. Dövizi bankadan almak ya da havaalanında temin etmek bir miktar para kaybetmenize neden olur. Para kaybetmemek için gideceğiniz yere vardığınızda bir ATM kullanın. Ayrıca bankanızı yurtdışına seyahate çıktığınızdan haberdar edin, böylece yurt dışında hesabınızdan para çekerken sorun yaşama riskini ortadan kaldırmış olursunuz.

Konaklama

Tarzınıza ya da yapmak istediğiniz seyahate uygun olan alternatifleri özenle değerlendirmelisiniz. Otelde mi, pansiyonda mı yoksa evde mi konaklayacağınıza karar verin. Şehirden uzakta, daha uzun süreli bir konaklamayı mı, yoksa şehrin göbeğinde kısa bir süre kalmayı mı tercih edersiniz? Konaklama seçenekleri artık sadece otel ve pansiyonlarla sınırlı değil; düşük fiyata, günlük olarak kiralanan ve zevkinize göre döşenmiş bir evde de kalabilirsiniz. Konaklayacağınız bölgenin güvenliği hakkında önceden araştırma yapın. Yapmanız gereken bir diğer şey de yanlış seçenekleri eleyebilmeniz için konaklayacağınız yerde daha önce kalmış olanların yorumlarını okumak. Seyahatinizden aylar önce rezervasyon yaptırmaya dikkat edin, böylece konaklamanızı çok daha uygun fiyata sağlayabilirsiniz.

Ulaşım

Gideceğiniz yere vardığınızda şehri nasıl gezeceğiniz size kalmış. Bulunduğunuz ülkenin güvenlik koşulları bazen sadece taksiyle dolaşmaya imkan verirken, pek çok ülkede toplu taşıma seçeneklerini kullanabilirsiniz. Uzun mesafe yolculuklarda ise araba kiralama yoluna gidebilirsiniz. Asla ilk teklif aldığınız yerde karar kılmayın, pek çok araç kiralama şirketinden fiyat araştırması yapıp kararınızı öyle verin. Avrupa 'da birden fazla ülke gezecekseniz tek biletle konforlu seyahat imkanı sunan Railpass edinmenizde fayda var. Bazı yerlere ulaşım adalar arası kısa uçuşları ya da vapur gibi deniz taşıtlarını gerektirebilir. Gitmek istediğiniz yerlere hangi araçlarla ulaşabileceğinizi önceden mutlaka araştırın.

Seyahat Sigortası

Aslında seyahat planlamasında tüm olasılıkları düşünmeyiz. Bir çoğumuz bilet, konaklama için yeterli bütçeye ulaştığımızda gezilecek yerleri planlayarak yola koyuluruz. Ancak bir de başımıza gelmesini istemesek de planlanması gereken olası beklenmedik durumlar vardır. Seyahat sigortaları tüm bu durumları sizin adınıza düşünüp siz tatilde güzel anılar biriktirmeye odaklanırken, tüm kötü olasılıkları sizin için güvence altına alır. Örneğin; dilini ve kültürünü bilmediğiniz bir ülkede/şehirde yaşayabileceğiniz herhangi bir kaza veya hastalık halinde hastanenin bulunmasından tedavinize kadar her şey ile ilgilenirken, içerisinde 7/24 ulaşabileceğiniz bir tıbbi danışmanlık hattını da bulundurur. Hatta seyahat sigortasının önde gelen şirketlerinden Demir Sağlık; biletinizin iptalinden kaybolan bavullarınızın teminine kadar tüm detayları içeren farklı ürünler sunuyor.

Hava Durumu

Seyahat edeceğiniz yerin hava koşulları hakkında mutlaka bilgi edinin ve bavulunuzu buna göre düzenleyin. Sizi zor durumda bırakmayacak seçenekleri mutlaka yanınıza alın.

Elektronik cihazlar

Elektronik cihazları çalıştırabileceğiniz prizler bazı ülkelerde farklı olduğu için uyumlu bir adaptöre ihtiyacınız olabilir. Uzun süreli konaklamalarda uluslararası aramalarınız için ön ödemeli bir telefon kartı edinebilirsiniz. Onun dışında wi-fi olan her yerden sosyal ağları kullanarak ücretsiz iletişim kurmak mümkün.

Kültür

Gideceğiniz ülkenin adet ve gelenekleri hakkında bilgi edinin. Hoş karşılanmayan bazı jestler ve sözcükler olabilir; bunları bilmediğiniz takdirde istemeden kendinizi hoş olmayan bir duruma sokabilirsiniz. Uymanız gereken farklı yasalar, turistlerin dikkat etmesi gereken unsurlar olabilir.