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Seyahatine izin verilmiş otobüslerin yanı sıra özel araçla seyahat edecek vatandaşlar da kontrolden...

Valiliklerce seyahatine izin verilmiş otobüsler yanı sıra kendi özel araçlarıyla seyahat edecek vatandaşlar, şehirlerin giriş-çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında denetlenecek.

28.03.2020 16:37 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:37
Seyahatine izin verilmiş otobüslerin yanı sıra özel araçla seyahat edecek vatandaşlar da kontrolden...
Valiliklerce seyahatine izin verilmiş otobüsler yanı sıra kendi özel araçlarıyla seyahat edecek vatandaşlar, şehirlerin giriş-çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında denetlenecek. Vatandaşların, ateşleri ölçülecek, ateşi yüksek olanlar 14 gün karantinaya alınacak.

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgınına ilişkin açıkladığı tedbirlerin detaylarının yer aldığı genelgeyi dün gece yayımlamıştı.

Genelgeye göre, şehirlerarası otobüs seferlerinin saat 17.00 itibarıyla valiliklerin izniyle yapılabilmesi kararı alındı. İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, Seyahat İzin İl ve İlçe Kurullarına başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklar.

Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde "Şehirlerarası Otobüs Seyahat İzin Belgesi" düzenlenecek.

Buna göre, vatandaşların özel araçlarıyla seyahat edebilme durumu ise netlik kazandı.

Edinilen bilgiye göre, valiliklerce seyahatine izin verilmiş otobüsler yanı sıra kendi özel araçlarıyla seyahat edecek vatandaşlar, şehirlerin giriş-çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında denetlenecek.

Vatandaşların, nereden gelip nereye gittiği sorgulanacak, ateşleri ölçülecek. Ateşi yüksek olanlar 14 gün karantinaya alınacak. - ANKARA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı, Güncel

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