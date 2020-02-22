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Seydikemer'de 32 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, yasadışı yollardan yurtdışına çıkma hazırlığı yapan Afganistan uyruklu 32 göçmen, jandarma tarafından yakalandı.

22.02.2020 18:56 | Son Güncelleme: 22.02.2020 18:56Seydikemer'de 32 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın ilçesinde, yasadışı yollardan yurtdışına çıkma hazırlığı yapan uyruklu 32 göçmen, jandarma tarafından yakalandı.

Fethiye- Antalya Karayolu Sarıyer mevkisindeki ormanlık alanda bir grup yabancıyı gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, ormanlık alanda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 32 göçmeni yakaladı. Araçlara bindirilerek Seydikemer İlçe Karakol Komutanlığı'na götürülen göçmenlerin, buradaki işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği kaydedildi.



Afganistan, Seydikemer, Jandarma, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA

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