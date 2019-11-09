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Seydikemer'de anız yangını ormana sıçradı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangında, 2 hektar alan zarar gördü.

09.11.2019 17:10 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:16Seydikemer'de anız yangını ormana sıçradı
'nın ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangında, 2 hektar alan zarar gördü.

Arsa Mahallesi'nde başlayan anız başlayan yangını rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine bölgeye Seydikemer, Fethiye ve 'nın Kaş ilçesinde arasözler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığına Bağlı Seydikemer Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Orman işçileri, itfaiye ve vatandaşların 2 saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 2 hektar kızılçam ormanı zarar gördü. Yangının çıkış nedenine ilişkin Seydikemer Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Seydikemer, Antalya, İtfaiye, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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