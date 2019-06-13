13.06.2019 18:26
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Seydikemer'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Seydikemer

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasın 6 kişi yaralandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasın 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; İbrahim Demir'in (63) kullandığı 07 BGR 70 plakalı otomobil, Seki Mahallesi Fethiye-Seki kara yolunda karşı yönden gelen Ramazan Akagündüz (49) yönetimindeki 48 KV 392 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile Göver Demir (72), Hacer Akagündüz (40), Recep Özde (46) ve Saime Pehlivan (58) yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istemesi üzerine ola yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Muğla, Seydikemer, Güncel

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