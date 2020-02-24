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Seydikemer'de kafasına tomruk çarpan kişi öldü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, kafasına iş makinasındaki tomruk çarpan kişi öldü.

24.02.2020 00:41 | Son Güncelleme: 24.02.2020 00:41Seydikemer'de kafasına tomruk çarpan kişi öldü
'nın ilçesinde, kafasına iş makinasındaki tomruk çarpan kişi öldü.

Dere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda M.Ç'nin iş makinesiyle taşıdığı tomruklar, iş arkadaşı Celal Çelikoğlu'nun kafasına çarptı. Arkadaşlarının yaralandığını gören diğer işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Ağır yaralanan Çelikoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Fethiye ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Çelikoğlu, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İş makinesi operatörü M.Ç ise ifadesi alınmak üzere Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. - MUĞLA

Seydikemer, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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