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Seydikemer'de koronavirüs önlemleri sürüyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları sürüyor.

19.03.2020 16:29 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:30
Muğla 'nın Seydikemer ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları sürüyor.
Seydikemer Belediyesi ekipleri, her gün düzenli olarak ilçenin farklı mahallelerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapıyor.
Çalışmalarda cadde, sokaklar, çöp konteynerleri, yıkandıktan sonra özel solüsyonlarla dezenfekte işlemi gerçekleştiriliyor.
Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, temizlik ve ilaçlama çalışmalarına yoğunluk verildiğini, virüs salgınına karşı çalışmaların artarak devam edeceğini bildirdi.
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Seydikemer’de koronavirüs önlemleri sürüyor

Kaynak: AA

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Seydikemer'de koronavirüs önlemleri sürüyor
Etiketler : Seydikemer, Muğla, Güncel

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