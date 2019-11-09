Haberler » Güncel » Seydikemer'de orman yangını - Haber

Seydikemer'de orman yangını

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, anız yangını, ormanlık alana sıçradı.

09.11.2019 17:37 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:37Seydikemer'de orman yangını

MUĞLA'nın ilçesinde, anız yangını, ormanlık alana sıçradı. Yangın, orman ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, 2 hektar alan zarar gördü.

Arsa Mahallesi'nde, saat 14.00 sıralarında başlayan anız yangını, büyüyerek ormana sıçradı. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Seydikemer, Fethiye ve Antalya'nın Kaş ilçesinden arazözlerle orman işçileri sevk edildi. Orman işçileri ve mahallelinin 2 saat süren müdahalesiyle yangın, söndürüldü. Yangında, 2 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.



Seydikemer, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:22 Aktivist burak özgüner'in cenazesi adli tıptan alındı
19:21 Feyzioğlu: "Hayatımda hiçbir kavgadan kaçmadım"
19:16 Batman'da iki aile arasında kavga: 1 ölü, 3 yaralı
19:14 Şırnak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi
19:13 Şırnak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi
19:11 Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon: 6 terörist etkisiz hale getirildi
19:05 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Almanya Başbakanı Angela Merkel'e İstanbul daveti
18:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum
18:33 Metin Feyzioğlu'ndan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak açıklaması: Her ikisinin de kaleminde kan vardır
17:58 Bakan Varank'tan İmamoğlu'nun temel atmama törenine tepki: Kimlere peşkeş çekiyorsun
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
9.11.2019 19:23:29