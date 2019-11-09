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Seydikemer'de orman yangını

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, anız yangını, ormanlık alana sıçradı.

09.11.2019 19:43 | Son Güncelleme: 09.11.2019 19:43Seydikemer'de orman yangını

MUĞLA'nın ilçesinde, anız yangını, ormanlık alana sıçradı. Yangın, orman ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, 2 hektar alan zarar gördü.

Arsa Mahallesi'nde, saat 14.00 sıralarında başlayan anız yangını, büyüyerek ormana sıçradı. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Seydikemer, Fethiye ve Antalya'nın Kaş ilçesinden arazözlerle orman işçileri sevk edildi. Orman işçileri ve mahallelinin 2 saat süren müdahalesiyle yangın, söndürüldü. Yangında, 2 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.



Seydikemer, Güncel

Kaynak: DHA

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