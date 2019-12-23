Haberler » Güncel » Seydikemer'de şiddetli rüzgar seraların örtülerini uçurdu - Haber

Seydikemer'de şiddetli rüzgar seraların örtülerini uçurdu

Seydikemer'de şiddetli rüzgar seraların örtülerini uçurduMuğla'nın Seydikemer ilçesinde saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar seraların naylon örtülerini uçurdu.

23.12.2019 15:59 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:06
'de şiddetli rüzgar seraların örtülerini uçurdu
'nın Seydikemer ilçesinde saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar seraların naylon örtülerini uçurdu. Bazı seralar ürünlerin üzerine yıkılırken, çiftçiler yoğun yağış altında tamirat çalışması yaptı.
saatlerinden itibaren etkisini arttıran şiddetli rüzgar, Mahallesi'nde seraların naylon örtülerini uçurdu. Bazı seralarda ise örtüler demir aksamları ile birlikte domates fidanlarının üzerine yıkıldı. Çiftçiler, yoğun yağmura aldırış etmeden seraların yıkılan bölümlerini tamir etmek için çalıştı. Bazı tarım arazilerini su basarken, bölgede yollardaki su birikintileri sürücülere tehlikeli ve zor anlar yaşattı. Yıkılan serasını onarmaya çalışan çiftçi Özgür Alcu, şiddetli rüzgarın sabah saatlerinden itibaren etkili olduğunu söyledi. Seranın bir bölümünün yıkıldığı içeri dolan suyun seranın tamamındaki ürünleri tehdit ettiğini belirten Alcu, Domatesin çok para ettiğini söylüyorlar. Çiftçinin neler yaşadığından kimsenin haberi yok. Daha şimdiden, yaklaşık 15 bin lira zararımız var. Tamir etmesek tüm ürünlerimiz gidecek. Yağmura rağmen çalışmayı sürdürmeliyiz dedi. Serası zarar gören Ramazan Karakaya ise kuvvetli bir rüzgarla seranın bir bölümünde naylonun parçalandığını kaydetti. Seranın açılan yerini kapatmak için mücadele ettiklerini anlatan Karakaya, zararlarının büyük olduğunu söyledi.
Seydikemer'de şiddetli rüzgar seraların örtülerini uçurdu

Seydikemer, Karadere, Muğla, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:26   Samsun Jandarma Komutanı Güven AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı - Haber
17:25   Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Cuma, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber
17:24   TİKA'dan Irak'taki 15 Türkmen okuluna kırtasiye yardımı - Haber
17:23   Tel Abyad'da bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 3 yaralı - Haber
17:20   Erdemli'de bu yıl doğan bebek sayısı bin 500'ü geçti - Haber
16:04   Otomobilde yanında oturan sevgilisinin dilini kesip, çeşitli yerlerinden yaraladı! - Haber
15:56   Beşiktaş'ta denizcilik eğitim verilen lisenin iskelesinde ceset bulundu - Haber
15:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi - Haber
14:37   Yol kenarında yürüyen çifte kamyonet çarptı bir kişi hayatını kaybetti - Haber
14:23   Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı - Haber
23.12.2019 17:28:52