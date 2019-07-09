09.07.2019 21:15
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Seydikemer'de yangın

Seydikemer

Seydikemer ilçesinde Adil Cengiz isimli vatandaşın avlusunda bulunan yonca balyalarında çıkan yangına Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ihbar saati ile dakikada müdahale etti.

Seydikemer ilçesinde Adil Cengiz isimli vatandaşın avlusunda bulunan yonca balyalarında çıkan yangına Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ihbar saati ile dakikada müdahale etti.

Seydikemer Atlıdere Mahallesi Yarbaşı Mevkisinde Adil Cengiz'e ait avludaki yonca balyaları aniden yanmaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası aynı mahallede bölgede sıcak hava nedeniyle denetim yapan itfaiye ekipleri çıkan dumanlar üzerine dumanların çıktığı adrese hareket etti. Ekiplerin dumanların çıktığı adrese vardığı saatlerde ihbar anonsu yapıldı.

Yangın 3 araç ve 7 personel ve orman ekiplerinin de yardımıyla söndürüldü. Yangında yaklaşık 14 ton su kullanılırken, soğutma işlemi yapıldı. Çıkan yangında 150 balya yonca ve 2 ster odun ile 3 adet narenciye ağacı ise gövdelerinden kısmen yandığı öğrenildi. - MUĞLA
Kaynak: İHA
Seydikemer, İtfaiye, 3. Sayfa

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