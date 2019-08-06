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Seydikemer trafik kazası: 4'ü çocuk 6 yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

06.08.2019 17:26 Seydikemer trafik kazası: 4'ü çocuk 6 yaralı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Fethiye- Antalya kara yolu Zorlar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ertaş Solmaz'ın kullandığı 33 AAH 294 plakalı otomobil, Ayşe Uysal Erkek idaresindeki 48 FY 700 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Erkek'in kullandığı otomobilde bulunan çocuklar Bulem Gökmen, Reyyan Gökmen, İbrahim uysal ve Yusuf uysal yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılana 6 yaralı ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan İbrahim Uysal'ın hayati tehlikesi bulunduğu için Denizli Pamukkale üniversitesine sevk edildi. Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MUĞLA

Seydikemer, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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