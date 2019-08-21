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Seydişehir 2020'de yeni kütüphanesine kavuşacak

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve bazı meclis üyeleri, ilçe kütüphanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

21.08.2019 17:44 Seydişehir 2020'de yeni kütüphanesine kavuşacak
Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve bazı meclis üyeleri, ilçe kütüphanesi inşaatında incelemelerde bulundu.
Bir hayırsever tarafından ilçeye kazandırılacak kütüphaneyle ilgili, inşaat firmasının yetkililerinden bilgi alan Tutal, çocukların okuyarak öğrenmesi ve vizyon sahibi bir insan olması için kütüphanelerin önemine değinerek, "Kütüphanemiz tamamlandığında öğrencilerimiz, eğitim, kültür ve bilgiyle aydınlığa açılacak." dedi.
Firma yetkilisi Adem Kispet ise kütüphanenin 2020'nin haziran ayında tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.

Mehmet Tutal, Seydişehir, Güncel

Kaynak: AA

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