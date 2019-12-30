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Seydişehir-Antalya karayolunda zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor

Konya Antalya karayolundaki yoğun kar yağışı nedeni ile çekici türü araçların geçişine izin verilmezken, diğer araçların da zincirsiz geçişine izin verilmiyor.

30.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:53 Seydişehir-Antalya karayolunda zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor
karayolundaki yoğun kar yağışı nedeni ile çekici türü araçların geçişine izin verilmezken, diğer araçların da zincirsiz geçişine izin verilmiyor.

Konya'nın ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı trafikte de aksamalara neden oluyor. İlçenin tamamında etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, Seydişehir- Antalya karayolunda ise yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeni ile bölge trafik ekipleri tarafından Marangozlar Kavşağı'nda yapılan uygulamayla çekici türü araçların geçişine izin verilmezken, diğer araçların da zincirsiz geçmelerine izin verilmiyor. Özellikle 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı yarım metreyi bulurken, karayolu ekipleri ise yolu trafiğe açık tutabilmek için aralıksız kürüme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor. - KONYA

Seydişehir, Antalya, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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