Seydişehir Belediye Spor, Süper Kümede

24 Şubat 2019 tarihinde Seydişehir'de oynanan maçta, Seydişehir Belediyespor ile Yeni Meramspor karşı karşıya geldi. Seydişehir Belediye Spor maçı 5-1 gibi bir skorla bitirerek başarılarını taçlandırdı.

Aldığı sonuçla 2018- 2019 futbol sezonunda, Seydişehir Belediye Spor 1'inci amatör kümeden şampiyon olup süper kümeye yükselmiş oldu.

Sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya devam edeceğini belirten Başkan Tutal 'Emek veren hocalarımıza, her koşulda özveri ile çalışıp bu başarıyı elde eden sporcu gençlerimize teşekkürlerimi iletiyorum.' dedi.

Seydişehir Belediye Spor Kulübü Futbol Koordinatörü Şenol Tatlıcı ise Belediye Başkanı ve Kulüp yönetimine desteklerinden ötürü teşekkür ederek, 'Çok şükür emeğimizin meyvesini alıyoruz. Hocalarımı ve sporcularımızı çalışmaları ve gayretlerinden dolayı kutluyorum. Başkanımız Mehmet Tutal'a ve onun nezdinde bizi yalnız bırakmayan, yanımızda olan herkese, sağladıkları olanaklar ve desteklerinden dolayı teşekkür ederim' dedi.

Kaynak: Bültenler