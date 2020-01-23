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Seydişehir Belediyesi Muaythai sporcuları Konya'dan birincilikle döndü

Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezinde yapılan Muaythai İl Şampiyonası'nda 47 kulüp arasında en fazla madalyayı Seydişehir Belediyesi Muaythai spor kulübü sporcuları kazandı.

23.01.2020 10:14 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:14Seydişehir Belediyesi Muaythai sporcuları Konya'dan birincilikle döndü
ve Kongre Merkezinde yapılan Muaythai İl Şampiyonası'nda 47 kulüp arasında en fazla madalyayı Belediyesi Muaythai spor kulübü sporcuları kazandı.
İl şampiyonası hakkında olarak bilgi veren Seydişehir Belediyesi Muaythai Spor Kulübü Antrenörü Serkan Yıldız, takımlarının Konya'daki şampiyonayı 14 altın, 6 gümüş 1 bronz madalyayla tamamladığını söyledi.
Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü:
"5,5 yıldır faaliyet gösterdiğimiz Muaythai sporunda bugüne kadar 17 milli sporcu yetiştirdik. Bunun sonucunda Takımımız 5 Türkiye şampiyonu, 2 Avrupa şampiyonu çıkardı. Konya bazında en başarılı kulübüz, hedeflerimiz her geçen gün artıyor. Bize bu başarıları kazanmamızda en etkin rolü Belediye Başkanımız Mehmet Tutal sağlıyor. Kendilerine teşekkür ediyorum."

Seydişehir, Karatay, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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