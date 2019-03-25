Seydişehir'de "55. Kütüphane Haftası" Etkinliği

Konya
'nın Seydişehir
ilçesinde 55. Kütüphane Haftası
dolayısıyla "Sürdürülebilir Kalkınmada Kütüphanenin Rolü" teması ile program düzenlendi.
İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ve Özgüven Sistem Kolejinin ortaklaşa hazırladığı program, resim sergisinin açılışı ile başladı.
Seydişehir Belediye Düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan
, kütüphanelerin toplumun kültür ve medeniyet birikiminin hazinesi hükmünde olduğunu söyledi.
Daha sonra şiir, koro, tiyatro ve halk oyunları gösterilerinin ardından en çok kitap okuyan öğrencilere çeşitli ödüller verild.
Programa, Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, İlçe Müftüsü Adem Bebek
Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, daire amirleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.
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Kaynak: AA