Seydişehir'de Afet Toplanma Alanları Belirlendi

29 Kasım 2018 Perşembe 12:15



29 Kasım 2018 Perşembe 12:15

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi, yaşanabilecek doğal afetler ve acil durumlara karşı gerekli tedbirleri alıyor.Seydişehir Belediyesi, deprem başta olmak üzere olası bir afet durumunda, vatandaşların temel ihtiyaçlarını giderebilmeleri için Pazaryeri, Gaziler ve Şehitler Parkı, Necip Fazıl Kısakürek Parkı, Milli İrade Meydanı Afet Toplanma Alanı olarak belirledi. Yaşanılabilecek olası bir afet sonrasında vatandaşların güvenli bir yerde toplanma alanlarının bulunmasının gerekliliğinin altını çizen Belediye Başkanı Mehmet Tutal, afet ve acil durumlar sonrası vatandaşlarda oluşabilecek paniği önlemek amacı ile geçici barınma merkezleri hayati önem taşımaktadır. Seydişehir Belediyesi olarak ilçe genelinde 4 ayrı noktada vatandaşlarımızın toplanabileceği fiziksel tehlikesi bulunmayan Pazaryeri, Gaziler ve Şehitler Parkı, Necip Fazıl Kısakürek Parkı ve Milli İrade Meydanımızı vatandaşlarımızın toplanabilecekleri alanlar olarak belirledik" dedi.Başkan Tutal, afet ve acil durumlarda vatandaşların can sağlığı ve güvenliği için halkın toplanabileceği alanlarda tabela montaj çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. - KONYA