Seydişehir'de Atıksu Arıtma Tesisleri Hizmete Girdi

Kaynak: İHA

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 35 milyon liraya mal olan Atıksu Arıtma Tesisleri hizmete girdi.Seydişehir Dikeniçi mevkiinde 94 milyon metrekare alanda 2008 yılında kurulumuna başlanılan tesis arıtma işlemine başladı. 35 milyon liraya yaptırılan ve yüzde 75 hibe ile başlatılan Atıksu Arıtma Tesisleri günlük 6 milyon metreküp atık suyunu yüzde 98 arıtarak tarım alanlarını rahatlatıyor.Seydişehir'de arıtma faaliyetlerine başlandığını belirten Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Atık Su Arıtma Tesislerinde günlük ortalama 6 milyon litre su arıtıldığını ifade ederek, "Projemizin hayata geçmesiyle bölge temiz ve sağlıklı bir çevreye kavuşacak. Yüzde 98 arıtma sağlanacak. Seydişehir'de kanalizasyon ve evsel atıklar uzun yıllardır Çarşamba kanalına bırakılıyordu. Bu ise Suğla Gölü ve ovasının sağlıksız bir ortama dönüşmesine sebebiyet veriyordu. Arıtma Tesisinde atık sular artık çevreye zarar vermeyecek şekilde sulama amaçlı kullanılabilecek" dedi.Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ tarafından yürütülmeye devam eden Atık Su Arıtma Tesisi için tesis yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, 12 Aralık 2018 tarihi itibari ile atık su arıtma işleminin günlük 40 bin nüfusun atık suyunu karşılayabildiğini, 1 yıl devam edecek olan test aşamasından sonra da 60 bin nüfus için hizmet edebileceği belirtildi. Atık Su Arıtma Tesisi Proje maliyetinin yaklaşık 35 milyon TL olmasına karşın yüzde 25'i yurtiçi kaynaklar, yüzde 75'i ise Avrupa Birliği Projeleri kapsamında karşılandığı ifade edildi. - KONYA