14.06.2019 09:39
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Seydişehir'de belediye çalışmaları

Seydişehir

Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri,ü ilçede çevre düzenleme, asfaltlama ve ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri,ü ilçede çevre düzenleme, asfaltlama ve ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.
Seydişehir Belediyesinin yürüttüğü asfaltlama, kaldırım, parke yol, yol açma, yollara dolgu, asfalt yama, park, bahçe çalışmalarını bütün mahallelere yaydı.
Şehrin muhtelif mahallelerinde Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin aralıksız çalışmalarına devam ettiğini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 2019 yılı içerisinde programa alınan altyapı çalışmalarında bütün imkanların seferber edildiğini kaydetti.
Başkan Tutal ayrıca, "Hizmetlerimizi vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda yapmaktayız. Halkımızdan aldığımız güçle daha birçok başarılı çalışmaya imza atacağız. Asfalt çalışmamız ile birlikte, eş zamanlı olarak kırsal ve merkez mahallelerimizde yol açma, park ve yeşil alan düzenleme, ayrıca ilaçlama çalışmalarımız devam etmektedir. Çalışmalarımız tüm mahallelerimizde sürmekte. Ekiplerimiz her mahallemizi şantiye alanına çevirerek, Seydişehir için ve hemşerilerimiz için çalışıyor." dedi.
Kaynak: AA
Mehmet Tutal, Fen İşleri Müdürlüğü, Seydişehir, Güncel

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