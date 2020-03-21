Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Seydişehir'de bir tekstil firması maske üretimine başladı - Haberler

Seydişehir'de bir tekstil firması maske üretimine başladı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, iş elbiseleri diken bir tekstil imalathanesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle artan talebi karşılamak üzere maske üretimine başlandı.

21.03.2020 19:08 | Son Güncelleme: 21.03.2020 19:10
Konya 'nın Seydişehir ilçesinde, iş elbiseleri diken bir tekstil imalathanesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle artan talebi karşılamak üzere maske üretimine başlandı.
Karakavak Mahallesi'ndeki iş yerinin sahibi İbrahim Erdoğan, ürettikleri maskenin dünya standartlarında C Belgeli kumaştan imal edildiğini ve tek kullanımlık olduğunu belirterek, "Kovid-19'a karşı alınan tedbirler nedeniyle eczaneler ve çeşitli marketlerde maske sıkıntısının çekildiğini gördük. İlçemizdeki ve şehir dışındaki talepleri karşılamak için imalatımızın ağırlığını iş elbiselerinden maske üretimine kaydırdık." dedi.
Bölgenin ihtiyacına karşılık verecek şekilde kumaş stokunun olduğunu ve ihtiyaç dahilinde vardiyalı çalışabileceklerini dile getiren Erdoğan, "Şu andaki pozisyonumuz bölgenin ihtiyacını karşılayacak durumda. Vatandaşlarımız maske ihtiyacı konusunda rahat olsunlar." ifadesini kullandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Seydişehir’de bir tekstil firması maske üretimine başladı

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Seydişehir'de bir tekstil firması maske üretimine başladı
Etiketler : Seydişehir, Konya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı Haberler
Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı
Hastane, 21 yaşındaki hastanın koronadan öldüğü iddialarına yanıt verdi Haberler
Hastane, 21 yaşındaki hastanın koronadan öldüğü iddialarına yanıt verdi
Ankara’nın ardından bir büyükşehirden daha 65 yaş üstü kararı geldi Haberler
Ankara'nın ardından bir büyükşehirden daha 65 yaş üstü kararı geldi
İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirdi Haberler
İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirdi
Sağlık Bakanı Koca’dan vatandaşlara hayati koronavirüs uyarısı Haberler
Sağlık Bakanı Koca'dan vatandaşlara hayati koronavirüs uyarısı
Günün en çok konuşulan videosu hakkında İsmailağa Vakfı açıklama yaptı Haberler
Günün en çok konuşulan videosu hakkında İsmailağa Vakfı açıklama yaptı
İstanbulluların sorumsuzluğu İmamoğlu’nu isyan ettirdi: Yapmayın Haberler
İstanbulluların sorumsuzluğu İmamoğlu'nu isyan ettirdi: Yapmayın
AK Parti’den gıda sektörü için virüs videosu! Tüm sorulara cevap var Haberler
AK Parti'den gıda sektörü için virüs videosu! Tüm sorulara cevap var

Son Dakika Güncel Haberleri

'Evde Kal' çağrısına uymayan vatandaşlar sahillere ve parklara akın etti - Haber Fransa'da koronavirüse karşı önemli bir çalışma yapıldı - Haber Gürcistan'da korona virüs salgını nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi - Haber Başkan Poyraz, anne ve babasının kandilini görüntülü arayarak tebrik etti - Haber Şırnak'ta 70 gün önce kaybolan 'Keldani Şimuni Diril'in cansız bedenine ulaşıldı' iddiası (2) - Haber Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı - Haber 21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı - Haber Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi - Haber Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı - Haber İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var - Haber İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler - Haberler
Loading