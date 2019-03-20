Seydişehir de Çanakkale Savaşını Anlatan Tiyatro Gösterisi

Konya
'nın Seydişehir
ilçesinde "Çanakkale
Sargı Yeri, Bir Direniş ve Diriliş Hikayesi" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.
Tiyatro gösteresinin ardından konuşan İlçe Belediye Başkanı Başkanı Mehmet Tutal
, "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bu toprakların bedelini Çanakkale'de fazlasıyla ödedik. Bedeli fazlasıyla ödenmiş olan toprakları vatan edinmiş bir ecdadın nesilleriyiz. Dolayısıyla bu vatanın, bu toprakların, bu şühedanın değerini anlamak lazım. Anlamak içinde Çanakkale ve şehitlerle alakalı eserler okumak ve tiyatro sunumlarını izlemek gerekir. Ecdatlarının vatan uğruna canlarını feda ettiği yerleri görmeleri amacıyla biz göreve geldiğimiz günden bu güne kadar öğrencilerimizi Çanakkale'ye götürdük. Geçmişimizi bilmeden Çanakkale'yi anlamadan geleceğimizi anlamamız, yön verebilmemiz mümkün değildir." dedi.
Program sonunda tiyatro ekibine çeşitli hediyeler takdim edildi.
Şaban Cengiz Kültür Merkezi'nde, sabah öğrenciler, akşam yetişkinler için sahnelenen tiyatroya, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti
İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Konya, Seydişehir, Çanakkale, Güncel
Kaynak: AA