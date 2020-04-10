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Seydişehir'de Çiftçi Malları Koruma Toplantısı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı tarafından yapılan istişare toplantısında muhtarların görüşleri alındı.

10.04.2020 12:42 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:42
Seydişehir'de Çiftçi Malları Koruma Toplantısı
Konya 'nın Seydişehir ilçesinde, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı tarafından yapılan istişare toplantısında muhtarların görüşleri alındı.
Belediye Düğün Salonunda yapılan toplantıda, sağlık sorunları nedeniyle görevi bırakan Abdullah Sürer'in yerine Çiftçi Koruma Malları Başkanlığına Ramazan Çınar seçildi.
Toplantıya katılan muhtarlar, mahallelerinde yaşanan sıkıntıların koruma başkanı tarafından giderilmesi gerektiğini kaydetti.
Kaymakam Aydın Erdoğan, toplantıda muhtarlar ile Çiftçi Malları Koruma Başkanının istek ve taleplerini dinledi.
Erdoğan, "Sizin istekleriniz giderilmeye çalışılacak. Sorunlarınız konusunda bizler her zaman yanınızdayız. Kanunlar ve kurallar var. Toplantımızın amacı uygulamada yanlış varsa bunu düzeltmek içindir. Koruma kurulu uygulamalarının alternatifi olmaz" diye konuştu.
Konuşmalardan sonra söz alan mahalle muhtarları ise adil olunması ve haksız ceza yazılmamasını isteyerek, koruma bekçilerinin muhtarlıklarla iletişim içinde çalışmasını talep etti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak düzenlenen istişare toplantısına, Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yahya Koca, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemal Küçük, İlçe Tarım Müdürü Yavuz Ünüvar ve mahalle muhtarları katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Seydişehir, Konya, Güncel
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