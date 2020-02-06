Haberler » Güncel » Seydişehir'de çocuk tiyatrosu sahne aldı - Haber

Seydişehir'de çocuk tiyatrosu sahne aldı

"Keloğlan'ın Fendi Kralı Yendi" isimli çocuk oyunu Seydişehir'de sahnelendi.

06.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:34Seydişehir'de çocuk tiyatrosu sahne aldı
" 'ın Fendi Kralı Yendi" isimli çocuk oyunu 'de sahnelendi.
Belediyesi Düğün Salonu'nda iki ayrı seansta Üsküdar Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği "Keloğlan'ın Fendi, Kralı Yendi" isimli tek perdelik oyuna, çocuklar yoğun ilgi gösterdi.
Oyunun yönetmeni Salih Koçak sahne öncesi yaptığı konuşmada, kendilerine imkan sağlayan, Kaymakam Aydın Erdoğan'a, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'a İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar'a teşekkür etti.
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği tiyatro oyunu izleyicilerden çokça alkış aldı.

Fendi Çanta, Seydişehir, Keloğlan, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:26  Rastlantı nasıl yazılır? TDK'ya göre raslantı mı, rastlantı mı?
16:53  Cuma mesajları 2020 - Anlamlı Cuma mesajları, resimli, en şık Cuma mesajları
16:05  Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:00  Trendlere pamuksu bir dokunuş: Lastikli pamuk pantolonlar
15:58  Kombinleri rahatlatan tulum modelleri!
6.02.2020 19:52:41