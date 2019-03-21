Seydişehir'de Down Sendromu Günü Yürüyüşü

Konya
'nın Seydişehir
ilçesinde 21 Mart
Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı.
Seydişehir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi
bando takımı eşliğinde, Özel Seydişehir Derman Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin katıldığı, "Hayata 1 ritim de siz katar mısınız?", "Sevgi engel tanımaz", "Farkındalık samimiyeti, kardeşliği öğretir", "Sahip olduklarımız tüm dünyaya yeter" dövizleri taşıyan öğrenciler Seyyidharun Bulvarı'nda yürüdü.
İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş ve gösterilere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
21 Mart, Konya, Seydişehir, Güncel
Kaynak: AA