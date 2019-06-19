19.06.2019 13:22
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Seydişehir'de ebeveyn eğitimi verildi

Seydişehir

Seydişehir Kaymakamlığı ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen, Seydişehir KOP Mesleki Gelişim Atölyesi Projesi kapsamında ebeveyn eğitimi verildi.

Seydişehir Kaymakamlığı ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen, Seydişehir KOP Mesleki Gelişim Atölyesi Projesi kapsamında ebeveyn eğitimi verildi.
NEÜ Özel Eğitim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yahya Çıkılı ve Öğretim Görevlisi Fatih Koçak tarafından verilen, "Özel Eğitim Eğitici ve Ebeveyn Eğitimleri" programını ziyaret eden Kaymakam Aydın Erdoğan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Erdoğan, projenin diğer aşaması olan Özel Eğitim İş Uygulama Merkezine mesleki gelişim atölyelerinin kurulumu faaliyetinin tamamlanma aşamasında olduğunu belirterek, söz konusu projenin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.
Kaymakam Erdoğan, Çıkılı'ya katkılarından dolayı plaket takdim ederek teşekkür etti.
Kaynak: AA
Konya Ovası Projesi, Seydişehir, Güncel

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