Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Seydişehir'de jandarma ekipleri ilçenin giriş çıkışlarında sıkı tedbir aldı - KONYA

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) tedbirleri uyarınca seyahatteki kısıtlamalar çerçevesinde jandarma ekiplerince Antalya kara yolunda kontroller aralıksız sürdürülüyor.

04.04.2020 19:53 | Son Güncelleme: 04.04.2020 19:54
Konya 'nın Seydişehir ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) tedbirleri uyarınca seyahatteki kısıtlamalar çerçevesinde jandarma ekiplerince Antalya kara yolunda kontroller aralıksız sürdürülüyor.
Geçiş izin belgesi ile ticaret kontrolünü sürdüren jandarma ekipleri, belgesi olmayanların ilçeye girmesine izin vermiyor.
İstisnai durumları olanlar ile gıda, temizlik, ilaç ve tıbbi malzemelerinin taşımasını yapan araçlar, gerekli belgeleri ile ilçe merkezine girebiliyor.
Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar da görevlerine ilişkin belge veya kimlikle giriş çıkış yapabiliyor. Seydişehir’de jandarma ekipleri ilçenin giriş çıkışlarında sıkı tedbir aldı - KONYA

Kaynak: AA

Etiketler: Seydişehir, Jandarma, Antalya, Konya, Güncel

Haberin Videosu :

Seydişehir'de jandarma ekipleri ilçenin giriş çıkışlarında sıkı tedbir aldı - KONYA
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Seydişehir'de jandarma ekipleri ilçenin giriş çıkışlarında sıkı tedbir aldı - KONYA - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de koronavirüs 501 can aldı, vaka sayısı 23 bini aştı Haberler
Türkiye'de koronavirüs 501 can aldı, vaka sayısı 23 bini aştı
İçişleri, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi Haberler
İçişleri, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek Haberler
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek
Tüm Türkiye’nin konuştuğu Yasin’den güzel haberler var Haberler
Tüm Türkiye'nin konuştuğu Yasin'den güzel haberler var
İtalya’da koronavirüs ölümleri hız kesmiyor! Can kaybı 15 bini geçti Haberler
İtalya'da koronavirüs ölümleri hız kesmiyor! Can kaybı 15 bini geçti
Görülmemiş önlem! Jandarma bir şehri kayalarla kapattı Haberler
Görülmemiş önlem! Jandarma bir şehri kayalarla kapattı
İBB paylaştı! İşte İstanbul’da eve kapananların oranı Haberler
İBB paylaştı! İşte İstanbul'da eve kapananların oranı
’Maskeler pahalı’ dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı Haberler
"Maskeler pahalı" dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı

Son Dakika Güncel Haberleri

20:36: Aydın'da traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Haber 20:36: Hizan Müftülüğünden ihtiyaç sahiplerine yardım eli - Haber 20:36: Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri geçici olarak yasaklandı - Haber 20:36: Düzce'de silahlı saldırıya uğrayan baba ile oğlu yaralandı - Haber 20:35: Hatay'da havadan dezenfekte çalışması - Haber 20:21: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi - Haber 20:05: İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi - Haber 18:37: Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı - Haber 18:27: Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı - Haber 18:02: İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü - Haber