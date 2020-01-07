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Seydişehir'de kar yağışı nedeniyle elektrik nakil hatları devrildi

Seydişehir'e bağlı Kızılca ve Yenice mahallerinde elektrik hatlarının kopması ve direklerin devrilmesi sonucu elektrik kesintisi yaşanıyor.

07.01.2020 12:32 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:32 Seydişehir'de kar yağışı nedeniyle elektrik nakil hatları devrildi
'e bağlı ve mahallerinde elektrik hatlarının kopması ve direklerin devrilmesi sonucu elektrik kesintisi yaşanıyor.

Kızılca Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahalle girişindeki iki demir direğin devrildiğini belirtti.
Mahalle içinde de bazı elektrik direklerinin devrildiğini anlatan Yılmaz, "Büyük hasar var. Can kaybı olmaması tek tesellimiz. Ekipler yoğun bir çalıma sergiliyor. Ekipler bugün elektrik verilemeyeceğini söylüyorlar." dedi.
Kızılca Mahallesinde kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği belirtildi.

Seydişehir, Kızılca, Yenice, Güncel

Kaynak: AA

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