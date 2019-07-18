Haberler» Güncel» Haber

Seydişehir'de karpuz hasatına başlandı

Seydişehir ilçesindeki Suğla Ovası'nda karpuz hasatına başlandı.

18.07.2019 13:40 Seydişehir
Seydişehir ilçesindeki Suğla Ovası'nda karpuz hasatına başlandı.

Karpuz üreticisinin bu yıl yüksek verim beklediği bölgede 15 Temmuz itibarı kesilmeye başlayan karpuzlar tezgahlarda satılmaya başladı.

Suğla Ovası'nın bereketli topraklarında yetişen karpuzlar, Adana Antalya bölgesindeki karpuz hasatının bittiği dönemde tarladan toplanmaya başlamasıyla biliniyor.

Karpuz üretici Sadık Atalay AA muhabirine yaptığı açıklama "Seydişehir Bağra Mahallesi'nde Naylon seraların altında erken dönem ekim yaparak karpuz üreticiliği yapıyoruz. İlk hasatımızın kesimine başladık. Bu yıl karpuz alım fiyatlarının üreticinin yüzünü güldüreceğine inanıyorum." dedi

Üreticiden aldığı karpuzları satan Ramazan Yalcın ise, Suğla karpuzunun çok lezzetli olduğunu, ilk ürünleri tezgahlarda satışa sunduklarını söyledi.
Kaynak: AA
Seydişehir, Antalya, Adana, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:10   "Yaptığımız anlaşmaların şartlarına birebir uyuyoruz"
17:10   Katar Büyükelçisinden Denizli'ye ziyaret
17:09   Bakan Turhan: "Limanlardaki trafik yoğunluğu yıllık yüzde 3 artıyor"
17:09   Çubuk Zahireciler Sitesi'nde hububat alımı başladı
17:09   Ordu'da, 17 katlı bina inşaatına durdurma kararı
17:09   Manisa'da, TOKİ evleri için kura heyecanı yaşandı
17:08   Merkel'in gizemli hastalığına ön tanı konuldu