Haberler » Güncel » Seydişehir'de Mehmet Akif Ersoy anıldı - Haber

Seydişehir'de Mehmet Akif Ersoy anıldı

Seydişehir ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

25.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:22 Seydişehir'de Mehmet Akif Ersoy anıldı
ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Belediye düğün salonunda düzenlenen programda, Şehit Fatih Yaşar Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından İstiklal Marşı'na giden süreci anlatan Kuvayi Milliye Destanı ve ardından büyük şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan oratoryo sergilendi, şiirler okundu.

Etkinliğe, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Cumhuriyet Başsavcısı İzzet Kardoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, Siyasi parti Temsilcileri,sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, vatandaşlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Seydişehir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:26   Adana sele teslim oldu - ceyhan nehri taştı - Haber
14:26   İstanbul-caddebostan sahilini kırmızı yosunlar sardı - 1 - Haber
14:26   Büyükçekmece'de bekçinin vurulduğu olay kamerada - Haber
14:26   Niğde bu okulda herkes, çarşamba günleri kitap okuyor - Haber
14:26   İmamoğlu ayin sonrası yunanistan dışişleri bakanıyla görüştü - Haber
14:16   Kediyle horon oynayan Karadenizliler sosyal medyada olay oldu - Haber
13:51   Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yıl önce saat tamircisine verdiği sözü tuttu ve tamirciye saat hediye etti - Haber
13:30   İstanbul'da sahil kesimi kızıl renge büründü - Haber
13:29   Camilerde oturakların kaldırılması sonrası cemaat, tabure kullanmaya başladı - Haber
13:15   Son dakika: Zonguldak Kilimli'de maden ocağında patlama: 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı - Haber
25.12.2019 14:26:48