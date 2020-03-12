Seydişehir'de Mehmetçik yararına kermes
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Mehmetçik Vakfı yararına kermes düzenlendi.
12.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:48
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Mehmetçik Vakfı yararına kermes düzenlendi.
Mahmut Esat Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından düzenlenen kermes, Hükümet konağı önünde açıldı.
Kermeste, velilerin yaptığı hamur işi, pasta ve çeşitli yiyecekler satışa sunuldu. Kermesten elde edilecek gelir ise Mehmetçik Vakfı hesabına yatırılacak.
Kermesin açılışına Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Cumhuriyet Başsavcısı İzzet Kardoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Salih Yahya Koca, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Kaymakam Erdoğan, kermesin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Mahmut Esat Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından düzenlenen kermes, Hükümet konağı önünde açıldı.
Kermeste, velilerin yaptığı hamur işi, pasta ve çeşitli yiyecekler satışa sunuldu. Kermesten elde edilecek gelir ise Mehmetçik Vakfı hesabına yatırılacak.
Kermesin açılışına Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Cumhuriyet Başsavcısı İzzet Kardoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Salih Yahya Koca, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Kaymakam Erdoğan, kermesin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaynak: AA
Etiketler : Tsk Mehmetçik Vakfı, Seydişehir, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi
Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Güncel
Son Dakika: YÖK Başkanı: Koronavirüse karşı üniversiteleri tatil etmek riskli olabilir
Güncel
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı