18.06.2019 10:42
Haberler»Güncel » Haber

Seydişehir'de metruk binalar yıkılıyor

Seydişehir

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde tehlike arz eden metruk binaların yıkımına başladı.

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde tehlike arz eden metruk binaların yıkımına başladı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, merkez ve kırsal mahallelerde bulunan ve özellikle vatandaşların can güvenliği açısından tehlike arz eden, terk edilmiş metruk binaların yıkım çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, tehlike arz eden metruk binalar mahalle sakinlerinin talepleri üzerine yıkılıyor. Yıkılmaya yüz tutmuş, terk edilmiş, yangın ve göçme tehlikesi arz eden binaların yıkımlarına vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda devam ettiklerini belirten Başkan Tutal, "Belediye sınırlarımız içerisinde bulunan, mahalle sakinlerimizin emniyeti ve sağlığı açısında risk oluşturan binaların yıkımını Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce gerçekleştiriyoruz. İlçemiz sınırları içerisinde, çevre ve görüntü kirliliği yaratan, sosyal tehlike arz eden bu yapıları temizliyoruz. Bu binalar madde bağımlılarının yuvası haline gelmesi nedeniyle, vatandaşlarımızın huzurunu kaçırmaktadır. Mahallelerinde terk edilmiş, metruk bina bulunan vatandaşlar veya mesken sahiplerinin belediyemize müracaat etmelerini istiyoruz. Metruk bina yıkım çalışmalarını gerçekleştirirken, kurum olarak resmi prosedürleri yerine getirerek bu çalışmaları yürütüyoruz" şeklinde konuştu. - KONYA
Kaynak: İHA
Fen İşleri Müdürlüğü, Konya, Seydişehir, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:19 Tayini çıkan hâkim ve savcılar onuruna veda yemeği
11:19 Aydın'da 'El Sanatları ve Giyim' sergisi açıldı
11:19 İstanbul Havalimanı'nda pasaporttan 18 saniyede geçiş hazırlığı (2)
11:19 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
11:19 Şehir Tiyatroları Yaz Oyunları'nı 17 bin 300 kişi izledi
11:19 YALOVA Kafası su borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
11:19 ESKİŞEHİR Sıcaktan bunalanlar Bozkırın ortasındaki yapay plajda serinledi