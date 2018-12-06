Seydişehir'de Mevlid-İ Nebevi Haftası Bilgi Yarışması

Mevlid-i Nebi haftası nedeniyle Seydişehir'de ortaokullarve liseler arası bilgi yarışması düzenlendi.

Yarışmaya Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Müftüsü Adem Bebek, AK Parti İlçe Başkanı Sadettin Kuyucak , öğretmenler , öğrencilerve velileri katıldı.

Ortaokullar ve liseler arası olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilen bilgiyarışmasına her okuldan bir öğrenci katıldı.

Kuran Tilaveti ile başlayan Yarışmada İlçe Müftüsü Adem Bebek bir konuşma yaptı.

Bebek; öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve okul idarecilerimizi tebrik ediyorum.Dinimizin hayatımıza ışık olacak,prensiplerinden önemli kazanımlar elde etmek için bu yarışmayı düzenledik.Peygamberimizin doğum haftasında böyle bir güzellige imza attık.Seydişehir'de 2 Bin kardeşimizi bu güzeliğimizde yer aldılar. Allah'ı kendilerinden razı olsun,Peygamberimizi memnun hoşnut ettiler. Milletimizin geleceği bu gençlerimizin bu güzelliği yapması bizlere ayrıca bir iftihar vesilesi oldu"dedi.

Her insanın hayatında bir idolü olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal; her insanın rehber aldığı bir insan vardır.Gençlik üzerinde son zamanlarda çeşitli sporcuları ve sanatçıları öne çıkarmaya başladılar. Biz şunu biliyoruz ki Müslüman olarak bir müslümanın rehberi,önderi, idolü Hz. Peygamberdir. Çünkü O Allah'ınkontrolünde vahiyle görevlendirilmiş ve davranışlarının tamanı o doğrultuda olan bir insandır. Dolayısı ile, Müslümanın Hz. Peygamberin hayatını yaşam tarzını mutlaka öğrenmesi ve yaşamını ona göre yönlendirmesi gerekir"dedi.

En güzel öğrenmenin sınavlardaki sorularla öğrenme olduğunu belirten Başkan Tutal; insan öğrencilik döneminde öğretmeninin sorduğu soruya verdiği cevabı hatırlar.Aynı Gençlerimiz buradaki sorduya verdikleri cevabı ben inanıyorum ki hayatı boyunca unutmayacaklar. Yanlış olarak verdikleri cevabında doğrusunu öğrenmiş olacaklar. Katılabilme cesaretini göstermeleri ve buraya kadar gelebilmeleri hepsinin kazanmalarının göstergesi. Öncelikle öğrencilerimizi tebrik ediyor, müftülüğümüze ve personeline teşekkür ediyor saygılar sunuyorum"şeklinde konuştu.

Mevlid-i Nebivi haftası nedeniyle sabah saat 09.30'da düzenlenen yarışmada Bostandere Ortaokulundan İsmet Çiftçi1.nci, İsmet Şen Ortaokulundan Nurseli Tozluca 2.nci,Seyidharun Ortaokulundan Şeyma Kaplan 3.üncü oldu.

Öğleden sonra Saat :13.30 gerçekleştirilen liseler arası yarışmada iseSeyidharun Anadolu Lisesinden Rukiye Doğan 1.nci, Seydişehir Aanadolu İmam Hatip Lisesinden Ali Bewytullah Kurağ 2.nci, Saliha Mehmet Ulaşan Mesleki Anadolu Lisesinden Ayşegül Sedef Güler 3.üncü oldu.

Dereceye girenlere ödülleri Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Müftüsü Adem Bebek ve İlçe Milli Eğitim Şuber Müdürü Ali Uluyurt tarafından verildi. Diğer finale kalan tüm öğrencilere ise Müftülük tarafından kitap hediye edildi.